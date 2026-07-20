HALLSTADT, LKR. BAMBERG. Telefonbetrüger erbeuteten am Mittwoch von einem Seniorenehepaar einen hohen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter kontaktierten das Ehepaar telefonisch und gaben vor, die Tochter sei schwer erkrankt und benötige für ihre Behandlung dringend ein teures Medikament aus der Schweiz. Damit die Behandlung bereits am nächsten Tag beginnen könne, sei eine Anzahlung erforderlich. Während der Ehemann auf Anweisung der Anrufer zum Klinikum Bamberg fuhr, suchte ein bislang unbekannter Mann zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr die Wohnanschrift des Ehepaares in der Mühlhofstraße auf. Die Ehefrau übergab dem Abholer im Glauben, ihrer Tochter zu helfen, einen fünfstelligen Betrag in einer Brotzeitbox.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, kräftige Statur, dunkle, leicht gewellte Haare. Er trug eine schwarze Hose sowie ein weißes T-Shirt mit Aufdruck.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer am Mittwoch zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr im Bereich der Mühlhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.