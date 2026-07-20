BEUTELSBACH, LKR. PASSAU. Am Samstag, den 18.07.2026, gegen 16:00 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2117 bei Kettenham im Gemeindebereich Beutelsbach zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Ein 65-Jähriger aus dem Gemeindebereich von Ortenburg fuhr von Bergham kommend in Richtung Unteriglbach. Der Rollerfahrer kam im Bereich einer Kurve zu Sturz und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Roller des 65-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein blaues Fahrzeug, welches in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, in irgendeiner Form am Unfallgeschehen beteiligt gewesen sein könnte. Die genaue Beteiligung dieses Fahrzeugs ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten der Polizeiinspektion Vilshofen a. d. Donau.

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf hat einen Gutachter, insbesondere zur Sicherung der Unfallspuren, beauftragt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Vilshofen an der Donau unter der Telefonnummer 08541/9613-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Vilshofen, Tel.: 08541/ 9613-0

Veröffentlicht: 19.07.2026, 12:08 Uhr