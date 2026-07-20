VELDEN, LKR. LANDSHUT. Am Samstag, den 18.07.2026, gegen 13.20 Uhr befuhr ein 75-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Traktor, Deutz, samt landwirtschaftlichem Gespann die Kreisstraße LA 58, von Ruprechtsberg kommend in Fahrtrichtung Velden. Bei der Abzweigung Pauluszell wollte der Traktorfahrer nach links in die Ortsverbindungsstraße nach Pauluszell abbiegen.

Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden 16-jährigen Leichtkraftradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der junge Fahranfänger von seinem Leichtkraftrad in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Der Leichtkraftradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte von Ersthelfern versorgt. Der junge Mann wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik verbracht. Der Traktorfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Durch die Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 €. Die Feuerwehren Velden und Ruprechtsberg kümmerten sich um Absperrmaßnahmen sowie um die Verkehrslenkung. Die Fahrbahn wurde nach knapp vier Stunden Vollsperrung wieder freigegeben.

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Veröffentlicht: 20.07.2026, 08.10 Uhr