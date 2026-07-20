GDE. OTZING, LKR. DEGGENDORF. Am Samstag, den 18.07.26, gegen ca. 18:43 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer die Staatsstraße 2074 von Sautorn kommend in Richtung Arndorf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte der Motorradfahrer kurz vorm Unfall bei starkem Regenfall einen Pkw. Der Motorradfahrer verlor kurze Zeit später, er war schon wieder aus der Sicht der Insassen des überholten Pkw, die Kontrolle über sein Motorrad. Der Motorradfahrer stürzte und kollidierte mit einer Leitplanke, wodurch er tödliche Verletzungen erlitt. Er starb noch an der Unfallstelle. Warum er die Kontrolle über sein Motorrad verlor ist bislang nicht bekannt.

Die beiden genannten Insassen des Pkw kamen kurze Zeit später zum Unfall hinzu. Diese verständigten Polizei und Rettungsdienst.

Um die genaue Unfallursache zu ermitteln, wurde ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen.

Die Staatsstraße war für die Unfallaufnahme ca. 3 Stunden gesperrt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

An der Unfallörtlichkeit befanden sich Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst, Notarzt und FFW Otzing.

Medienkontakt: Polizeiinspketion Plattling, Tel.: 09931/ 9164-0.

Veröffentlicht: 19.07.2026, 01:40 Uhr