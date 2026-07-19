LEUTENBACH, LKR. FORCHHEIM. Bei einer Vermisstensuche am Samstag in Leutenbach fanden Einsatzkräfte den gesuchten Mann leblos in einem Bach auf. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt zu den Todesumständen.



Angehörige des 62-jährigen Mannes aus Leutenbach verständigten am Samstagmorgen die Polizei Ebermannstadt, nachdem dieser am späten Vorabend aus dem Haus gegangen war. Mutmaßlich beabsichtigte der 62-Jährige, aufgrund der starken Niederschläge nach einem Überlaufrohr eines Baches bei seinem Grundstück zu sehen.

Die alarmierten Einsatzkräfte begannen unverzüglich mit einer Suchaktion, bei der auch zahlreiche Helfer der umliegenden Feuerwehren sowie ein Polizeihubschrauber unterstützten. Kurz vor 09.15 Uhr fanden Feuerwehrkräfte den 62-jährigen Deutschen zirka 200 Meter flussabwärts im Bachbett leblos auf. Eine Notärztin konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zu den näheren Todesumständen aufgenommen. Nach aktuellem Stand ergaben sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die Ermittler gehen von einem Unglücksfall aus.