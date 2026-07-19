HAUSEN, LKR. FORCHHEIM. Perfide Callcenterbetrüger haben eine Seniorin aus dem Landkreis Forchheim am Freitag um ihre Ersparnisse gebracht. Die noch unbekannten Täter veranlassten die Frau mit einem „Schockanruf“ dazu, Bargeld und Gold zu übergeben.

Ein vermeintlicher Krankenhausarzt kontaktierte die Seniorin am Freitagnachmittag zunächst telefonisch und täuschte vor, eine nahe Angehörige befinde sich mit einer akuten, schweren Erkrankung in einem Klinikum. Für eine spezielles „Medikament aus der Schweiz“ zur Heilung benötige sie dringend Geld. Die Täter setzten die 79-jährige Frau aus dem Landkreis Forchheim fortlaufend unter Druck, bis diese schließlich einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie Gold in einem mittleren fünfstelligen Wertbetrag vor ihrer Wohnung an einen unbekannten Abholer übergab.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Abholer am Freitag bis kurz nach 18.45 Uhr in Hausen im Landkreis Forchheim auf. Die Polizei beschreibt ihn wie folgt:

männlich

zirka 30 Jahre alt

185 cm groß, kräftige Statur

südländisches Erscheinungsbild

bekleidet mit einem dunklen Langarmshirt, dunkler Hose und schwarzer Cap

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 an die Kripo Bamberg zu wenden.