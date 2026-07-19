1059. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Neuaubing

Am Freitag, 17.07.2026, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen mit einem Fahrrad den Radweg der Bodenseestraße stadteinwärts entlang.

Gleichzeitig befuhr ein 47-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Opel Pkw ebenfalls auf der Bodenseestraße stadteinwärts.

Als der 47-Jährige mit dem Pkw nach rechts in eine Grundstückeinfahrt abbog, kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad.

Dabei stürzte der 70-Jährige zu Boden und wurde verletzt. Er musste anschließend mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1060. Verkehrsunfall; Pkw kommt von Fahrbahn ab; eine Person verletzt – Planegg

Am Freitag, 17.07.2026, gegen 12:15 Uhr, fuhr ein 85-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Opel Pkw auf der Neurieder Straße in Richtung Planegger Straße.

An der Kreuzung zur Planegger Straße verlor der 85-Jährige aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Infolge dessen kollidierte der Pkw mit einem Pfosten sowie einer Schranke und kam einige Meter weiter an einem weiteren Pfosten zum Stehen.

Dabei wurde der 85-Jährige verletzt. Anwesende Passanten leisteten umgehend Erste Hilfe. Er wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Totalschaden am Pkw. An den Pfosten und an der Schranke entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Durch die Hubschrauberlandung kam es zeitweise zur Sperrung der Planegger Straße und aufgrund dessen zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1061. Größerer Polizeieinsatz – Aschheim

Am Samstag, 18.07.2026, gegen 14:15 Uhr, informierte ein 58-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München den Polizeinotruf 110 darüber, dass er im Besitz einer Flüssigkeit wäre, die explosiv sein solle. Er hatte diese vor Jahrzehnten in Form eines Apothekerfläschchens gekauft und nun vor einem Verkauf festgestellt, dass es sich um eine gefährliche Chemikalie handle. Sofort wurde eine Polizeistreife sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Einsatzort geschickt.

Spezialkräfte der Münchner Polizei brachten anschließend in Absprache mit der Feuerwehr das besagte Fläschchen zu einem Feld. Dort wurde es in ein Loch im Erdboden eingelassen und dort kontrolliert durch die Fachkräfte gesprengt.

Durch die Sprengung wurde niemand verletzt. Von der Chemikalie ging anschließend keine Gefahr mehr aus.

Aufgrund des Einsatzes kam es zeitweise zu Absperrmaßnahmen von Fahrrad- und Fußgängerwegen.

1062. Größerer Polizeieinsatz – Isarvorstadt

Am Freitag, 17.07.2026, gegen 20:50 Uhr, wurde eine uniformierte Streifenbesatzung der Münchner Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass eine verletzte Person im Bereich der Bayerstraße liegen würde.

Als die Einsatzkräfte Erste Hilfe leisten wollten, zog der verletzte Mann unvermittelt ein Messer. Sofort wurden mehrere weitere Streifen hinzugezogen. Unter anderem wurde eine Quattrostreife eingesetzt.

Trotz mehrmaliger Aufforderung legte der Mann das Messer nicht beiseite. Im weiteren Verlauf verletzte sich der Mann selbst, woraufhin eingesetzte Kräfte der Bundespolizei ein DEIG einsetzten. Daraufhin konnte der Mann durch die Polizeikräfte gesichert werden.

Die Einsatzkräfte versorgten ihn im Rahmen der Ersten Hilfe, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Es handelt sich bei ihm um einen 56-jährigen Deutschen in Oberfranken.

Hinweis der Münchner Polizei:

Grundsätzlich berichtet die Münchner Polizei nicht über Suizidgeschehen, da hierdurch Impulse für Nachahmungstaten entstehen könnten. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen oder sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de)

Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie jederzeit professionelle Hilfe von Beratenden, die in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

1063. Verkehrsschwerpunkteinsatz – Stadtgebiet München

Am Donnerstag, 16.07.2026, im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr, führten die Polizeiinspektion 21 (Au) und Polizeiinspektion 22 (Bogenhausen) im Bereich der Berg-am-Laim-Straße, Ampfinger Straße und Rosenheimer Straße sowie der näheren Umgebung einen gemeinsamen Verkehrsschwerpunkteinsatz, insbesondere im Hinblick auf Fahrradsicherheit durch.

Hierbei wurden sowohl mobile Verkehrskontrollen als auch stationäre Kontrollen durchgeführt.

Insgesamt wurden bei den knapp 300 kontrollierten Fahrradfahrern 164 Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund Missachtung des Rotlichts, 66 Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund der falschen Straßenbenutzung, 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund der Nutzung des Mobiltelefons sowie ein manipuliertes Fahrrad angezeigt.

Weitere Verkehrsteilnehmer wurden zudem im Zuge der Radwegsicherheit geahndet. Davon zwei Fahrzeugführer wegen des Haltens oder Fahrens auf Radwegen oder Radfahrstreifen.

Auch Fahrer von E-Scootern wurden im Rahmen des Schwerpunktes kontrolliert. Dabei wurden vier Rotlichtverstöße, ein Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie eine Manipulation eines Fahrzeuges und damit einhergehend das Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Bei der Kontrolle von Kraftfahrzeugführern wurde unter anderem das Fahren unter der Wirkung von berauschenden Mitteln angezeigt sowie ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Weitere Ermittlungen sowie die Sachbearbeitung aller Anzeigen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1064. Größerer Polizeieinsatz aufgrund unklarer Bedrohungssituation – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Am Sonntag, 19.07.2026, gegen 00:15 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 darüber informiert, dass eine Person mit einem Messer in der Hand unterhalb der Wittelsbacherbrücke gesichtet worden sei. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass dort eine Party, bestehend aus mehreren hundert Jugendlichen und jungen Erwachsenen, stattfand. Eine Vielzahl an Personen meldete den eingesetzten Kräften zudem eine Schlägerei im Rahmen dieser Party.

Im weiteren Verlauf konnte ein 16-Jähriger festgestellt werden, welcher angab, von mehreren Personen verfolgt und anschließend mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen worden zu sein. Der 16-Jährige war verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigte des 16-Jährigen wurde ebenfalls verständigt.

Durch die starke Polizeipräsenz und Ansprache der vor Ort befindlichen Personen löste sich die Menschenansammlung auf. Es konnte zu keinem Zeitpunkt eine Person mit Messer festgestellt werden.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1065. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Brunnthal

Am Samstag, 18.07.2026, gegen 12:15 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem BMW Pkw auf der Staatsstraße 2078 in südliche Richtung und wollte nach links in die Kreisstraße M11 (Münchner Straße) abbiegen.

Gleichzeitig fuhr ein 50-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem BMW Pkw auf der Staatsstraße 2078 entgegenkommend entlang.

Als der 52-Jährige abbog, kam es zur Kollision zwischen den beiden Pkw. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und wurden abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Staatsstraße 2078 weiträumig gesperrt wurde. Zudem musste die Straßenmeisterei im Anschluss einzelne Fahrstreifen sperren, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.