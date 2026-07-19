HERSBRUCK. (660) Am Samstagvormittag (18.07.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 11:15 Uhr verschafften sich der oder die Unbekannten Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Galling. Im Inneren des Gebäudes durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Goldschmuck sowie Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Beamte der Polizeiinspektion Hersbruck führten die ersten polizeilichen Ermittlungen am Tatort durch und sicherten vorhandene Spuren.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Galling beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Oliver Trebing