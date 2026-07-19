Obersüßbach: Der seit dem 18.07.2026 vermisste 55-jährige Mann ist wohlbehalten wieder zurückgekehrt.

Der Mann ist heute Vormittag wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-0