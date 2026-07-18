HALLSTADT, LKR. BAMBERG. Einsatzkräfte bargen am Samstagnachmittag eine tote Person aus dem Main bei Hallstadt. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt zu den Todesumständen.



Eine Erholungssuchende aus Fürth entdeckte am Samstag kurz vor 16 Uhr einen leblosen Menschen bäuchlings im Wasser des Mains zwischen Kemmern und Hallstadt treiben. Sie verständigte den Notruf, woraufhin ein größeres Aufgebot von Einsatzkräften des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, der Wasserschutzpolizei und der Polizei Bamberg-Land zur Einsatzstelle eilten. Die Wasserrettung konnte die Person nur noch tot aus dem Fluss bergen.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Identität der toten Person und den näheren Todesumständen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Mann mittleren Alters. Mutmaßlich befand sich dieser schon mehrere Tage im Wasser. Anhaltspunkte auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich zunächst nicht.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.