GROßKAROLINENFELD, LKR. ROSENHEIM. Am Samstagnachmittag, 18. Juli 2026, kam es auf der RO 29 in Großkarolinenfeld, kurz vor Thann, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger aus Rosenheim tödlich verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Bad Aibling ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Am Samstagnachmittag, 18. Juli 2026, ereignete sich gegen 15:00 Uhr auf der Kreisstraße RO 29 kurz vor Thann ein tödlicher Verkehrsunfall.

Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Rosenheim befuhr die Kreisstraße von Ellmosen kommend. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und wurde gegen einen angrenzenden Baum geschleudert.

Bei Eintreffen der Ersthelfer war der Motorradfahrer nicht mehr bei Bewusstsein und wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte vor Ort zunächst reanimiert. Der Motorradfahrer erlag später jedoch seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Vor Ort sind ein Rettungswagen, Notarzt und Feuerwehr, sowie ein Rettungshelikopter im Einsatz. Die Kreisstraße ist während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Die Angehörigen des Verstorbenen wurden durch das Kriseninterventionsteam Rosenheim betreut.

Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, wurde ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache angeordnet. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Bad Aibling.

Zur Klärung der genauen Unfallursache werden mögliche Zeugen der Verkehrsunfalls gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Aibling telefonisch unter der 08061/9073-0 oder persönlich zu melden.