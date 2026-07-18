Bereich KPI Fürstenfeldbruck, KPI Erding, 18.07.2026_In den vergangenen Monaten (seit Mai) kam es in den Bereichen der Kriminalpolizei Erding und der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck immer wieder zu bis dato nicht geklärten Einbrüchen in Gärtnereien. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden, denen einige dieser Straftaten zuzuordnen sind. Die Kriminalpolizei Erding führt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen.

Gestern gegen 02.15 Uhr drangen zwei Täter in eine Gärtnerei in Inning am Ammersee ein und erbeuteten ca. 200 Euro Bargeld. Es wurde bereits Anfang Juni und Anfang Juli dort eingebrochen.

Im Rahmen umfangreicher Vorermittlungen der Kriminalpolizei Erding konnten Beamte der Polizeiinspektion Erding und der Zivilen Einsatzgruppe Erding mit Unterstützung des Polizeipräsidiums München gegen 04.45 Uhr zwei Tatverdächtige an der Rastanlage Illertal Ost festnehmen.

Im Pkw der 43- und 39-jährigen rumänischen Staatsbürger wurden Einbruchswerkzeuge und eine große Menge Bargeld sichergestellt.

Bei der Festnahme leistete einer der Tatverdächtigen durch Schläge und Tritte Widerstand, dabei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurden die Männer heute einem Richter vorgeführt. Beide wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten verbracht.

Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen Einbruchsdelikten in mindestens 8 Fällen eröffnet.