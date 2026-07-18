LANDKREIS MÜNCHEN, 17.07.2026_Am 17.07.2026 gegen 19:10 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale München mehrere Mitteilungen über einen Fußgänger auf der BAB A94 in Richtung München ein. Der Mann konnte durch eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn im Bereich der Anschlussstelle Feldkirchen-Ost auf dem Seitenstreifen festgestellt werden.

Während der Kontrolle konnte sich der Mann, der sich einer psychischen Ausnahmesituation befand, losreißen und die Hauptfahrbahn betreten. Im Anschluss bewegte er sich im Mittelstreifen und betrat die Richtungsfahrbahn Passau. Hierbei hielt er vorbeifahrende Fahrzeuge an und versuchte mindestens einmal in ein Fahrzeug einzusteigen. Der Mann konnte letztlich gesichert und von der Fahrbahn verbracht werden. Die Fahrbahn war nur für wenige Minuten komplett gesperrt.

Verkehrsteilnehmer die den Vorfall beobachten konnten und womöglich durch den Mann gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn unter 08102/74450 zu melden.