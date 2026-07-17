ECHING, LKR. LANDSHUT. Am Freitag, 17.07.2026, kam es um kurz vor 10:00 Uhr auf der B11 auf Höhe der Tankstelle zwischen Kronwinkl und Viecht zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw (Smart) und einem Lkw.

Ein 87-Jähriger befuhr zusammen mit seiner 90-jährigen Frau im Smart die B11 in Richtung Landshut. Kurz vor der Tankstelle geriet der 87-Jährige aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem Milchlaster, der von einem 49-Jährigen in Richtung A92 gefahren wurde. Die Insassen des Pkw wurden durch den Zusammenstoß eingeklemmt und erlitten so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben.

Die Staatsanwaltschaft Landshut hat ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Die B1 1 ist auf Höhe der Unfallstelle voraussichtlich noch bis 15:00 Uhr komplett gesperrt. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Moosburg, Buch am Erlbach, Eching/Viecht und Tiefenbach sowie die Polizei Landshut wurde der Verkehr umgeleitet.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden im fünfstelligen Eurobereich.

Veröffentlicht: 17.07.2026, 13.56 Uhr