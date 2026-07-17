PERKAM, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 16.07.2026 gegen 21:50 Uhr befuhr ein 49-jähriger Deutscher im Gemeindebereich Perkam mit seinem Leichtkraftroller die Staatsstraße 2142 von Perkam in Richtung Straubing.

Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenstoß mit dem Reh und den anschließenden Sturz verletzte sich der Rollerfahrer so schwer, dass er nach dem Unfall in einem nahegelegenen Krankenhaus verstarb. Die Unfallstelle wurde durch Feuerwehrkräfte für die Unfallaufnahme gesperrt.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Straubing, Tel. 09421/868-2305

Veröffentlicht: 17.07.2026, 13.40 Uhr