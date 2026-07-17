FALKENBERG, LKR. TIRSCHENREUTH. Am Mittwoch, dem 15. Juli, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Kiosk und entwendete Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen.

Beim Öffnen des Kiosks im Naabweg in Falkenberg stellte die Betreiberin am Morgen des 16.Juli fest, dass Bargeld aus den Kassen sowie aus einem Tresor entwendet worden war. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten und dem Tresor. Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der Beuteschaden auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Die Spurensicherung am Tatort wurde zwischenzeitlich durch die Kriminalpolizei abgeschlossen. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt wegen des Verdachts eines Einbruchsdiebstahls.

Zeugen, die im Bereich des Naabwegs in Falkenberg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222 zu melden.