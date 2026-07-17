COBURG. Eine Passantin beobachtete am Mittwochabend in der Straße „Untere Salvatorgasse“ in Coburg einen Mann, der gerade verschiedene Graffiti mit politisch motiviertem Hintergrund an öffentliche Bauten sprühte. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zu dem flüchtigen Täter aufgenommen und sucht weitere Zeugen.

Am Mittwoch gegen 19.30 Uhr bemerkte die aufmerksame Frau aus Coburg einen jungen Mann, der eine Mauer und ein Kriegerdenkmal auf dem Coburger Salvator-Friedhof verunstaltete. Der dunkel gekleidete Sprayer schmierte verschiedene Motive mit erkennbar politisch links motiviertem Hintergrund an die Bauwerke. Aufgrund der Vielzahl an einzelnen Graffitis und damit verbundenen umfangreichen Reinigungsmaßnahmen schätzt die Polizei den Sachschaden auf etwa 2.000 Euro. Nachdem die Passantin den Unbekannten ansprach, ergriff dieser die Flucht, ehe eine Streife der hinzugerufenen Sicherheitswacht auf dem Friedhof eintraf.

Der Sprayer wird wie folgt beschrieben:

männlich

zirka 14 bis 17 Jahre alt

schwarze Oberbekleidung

trug auf dem Kopf einen Motorradhelm

Am Mittwochabend befand sich nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei noch eine zehn- bis fünfzehnköpfige Gruppe Jugendlicher auf dem Friedhofsgelände. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet Zeugen sich telefonisch unter 09561/645-0 zu melden.