Altmannstein, Lkr. EIchstätt, 17.07.2026_Am Samstag, 11.07.2026, wurde der Polizeiinspektion Beilngries ein Umweltdelikt im Bereich der Staatsstraße 2231 unweit der Ortschaft Biber, Gemeinde Altmannstein, mitgeteilt. Ein bislang unbekannter Täter entsorgte an einem Feldweg mehrere Tonnen mit Tresterresten, wie sie grundsätzlich von Jägern benutzt werden. Es konnten auch mehrere Farbeimer mit Farbresten, benutzte Pinsel und ca. 100 Fassadenplatten aufgefunden werden, welche allen Anschein nach asbesthaltig sind. Die Wasserschutzpolizei Beilngries ermittelt deshalb unter anderem aufgrund der Straftat „Unerlaubter Umgang mit Abfällen“.

Zwischen Montag, 13.07.2026, und Mittwoch, 15.07.2026, wurden in einem Feld nordöstlich von Kasing, Gemeinde Kösching, erneut Fässer mit Treber, Möbel und weiteren asbesthaltigen Fassadenplatten entsorgt.

Die beiden Tatörtlichkeiten liegen lediglich wenige Kilometer auseinander. Ein Tatzusammenhang scheint daher gegeben.

Es wird vermutet, dass der Unrat aus einer Auflösung eines landwirtschaftlichen Anwesens stammt.

Wer Hinweise zur Herkunft der Gegenstände oder einen möglichen Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizei Beilngries unter der 08461 / 640 31 55 in Verbindung zu setzen.