Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Wichtiger Hinweis zur telefonischen Erreichbarkeit der Polizei Schwabmünchen
Schwabmünchen – Aufgrund eines technischen Defekts ist die Polizei Schwabmünchen aktuell telefonisch nicht erreichbar.
Bürgerinnen und Bürger sollen sich in dringenden Fällen bitte direkt an die 110 wenden.
Die Einsatzfähigkeit der Polizei Schwabmünchen ist dennoch weiterhin gewährleistet.
Augsburg – Am kommenden Samstag (18.07.2026) rechnet die Polizei aufgrund einer Versammlung in Augsburg mit Einschränkungen im Straßenverkehr. Die Versammlungsteilnehmer werden mit Fahrrädern unterwegs sein.
Die Polizei betreut und begleitet die Versammlung, um einen möglichst störungsfreien Ablauf der Versammlung zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren. Die Polizei wird hierzu mit einer entsprechenden Zahl an Einsatzkräften präsent sein. Dabei wird es auch zu Verkehrssperrungen kommen, welche zu temporären Verkehrsbehinderungen führen können.
Ab 18.00 Uhr bis etwa 00.00 Uhr ist der Bereich Prinzregentenstraße, Prinzregentenplatz und Holbeinstraße für den Fahrverkehr komplett gesperrt.
Ab 20.30 Uhr bis etwa 23.30 Uhr ist der Bereich
Prinzregentenplatz, Burgkmairstraße, Bahnhofstraße, Halderstraße,
Ladehofstraße, Hermanstraße (nur in Fahrtrichtung Göggingen),
Gögginger Brücke (nur in Fahrtrichtung Göggingen), Rosenaustraße, Schießstättenstraße, Stadionstraße, Gabelsbergerstraße,
B 17 / Oberbürgermeister-Müller-Ring (nur in Fahrtrichtung Süden),
AS Augsburg-Göggingen Arena-Stadion, Bgm.-Ulrich-Straße,
Allgäuer Straße, Bahnstraße, Bgm.-Aurnhammer-Straße, Von-Cobres-Straße, Gabelsbergerstraße, Stadionstraße, Schießstättenstraße, Rosenaustraße,
Gögginger Brücke (nur in Fahrtrichtung Göggingen), Hermanstraße (nur in Fahrtrichtung Göggingen), Ladehofstraße, Halderstraße,
Bahnhofstraße, Burgkmairstraße, Prinzregentenplatz
für den Fahrverkehr gesperrt.
Auch bei den Straßenbahnlinien und Buslinien wird es in den genannten Bereichen zu Verzögerungen kommen. Beachten Sie bitte die Anzeigetafeln.
Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, diese Einschränkungen dementsprechend zu berücksichtigen und einzuplanen.
Die Polizei empfiehlt folgende Umleitungsstrecken:
Überregionaler Verkehr der B17:
• Ausleitung in Fahrtrichtung Süden erfolgt an der Anschlussstelle Leitershofer Straße über Neubergheim, Bergheim, Inningen zurück zur B17
• Die Anschlussstelle Gabelsbergerstraße ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt.
• Die Anschlussstellen Eichleitnerstraße und Messe sind in Fahrtrichtung Süden gesperrt.
Stadtteil Göggingen:
• Östliche Bereich über die Bergius- oder Friedrich-Ebert-Straße
• Süd-Westliche Bereich über Leitershofen oder Inningen, Bergheim und Neubergheim
Innenstadt – Im Zeitraum von Montag (13.07.2026), 07.45 Uhr bis Mittwoch (15.07.2026), 07.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad in der Schäfflerbachstraße.
Das Gravelbike der Marke Rose stand versperrt am Zaun. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
Hochzoll – Im Zeitraum von Mittwoch (15.07.2026), 16.00 Uhr bis Donnerstag (16.07.2026), 06.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad aus dem Christleseeweg.
Das Mountainbike der Marke Cube stand im Kellerraum. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Innenstadt – Am Donnerstag (16.07.2026) befand sich eine 20-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand und griff dabei Polizeibeamte an.
Gegen 17.00 Uhr veranlassten Polizeibeamte aufgrund der psychischen Ausnahmesituation eine Verbringung der 20-Jährigen in ein entsprechendes Krankenhaus. Dabei attackierte die 20-Jährige einen eingesetzten Beamten und wehrte sich gegen eine Fixierung. Die Polizeibeamten fesselten die 20-Jährige daraufhin.
Bei dem Einsatz wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung gegen die 20-Jährige.
Die 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Donnerstag (16.07.2026) kam es zu einer Bedrohung durch einen 50-Jährigen in der Johannes-Rösle-Straße.
Gegen 11.30 Uhr bedrohte der 50-Jährige offenbar einen 27-Jährigen mit einem Messer. Der 27-Jährige verließ die Wohnörtlichkeit und verständigte anschließend die Polizei. Einsatzkräfte stellten anschließend das Küchenmesser in einem Schrank des 50-Jährigen fest. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.
Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung mit Verbrechenstatbestand gegen den 50-Jährigen.
Der 50-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit. Der 27-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Kühbach – Am Donnerstag (16.07.2026) geriet ein Kleintransporter auf der B300 aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.
Gegen 17.35 Uhr fuhr ein 63-jähriger Kleintransportfahrer auf der B300 von Aichach kommend in Richtung Schrobenhausen. Kurz vor der Ausfahrt Kühbach-Süd geriet der Transporter offenbar auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Renault. Der 63-Jährige sowie der 37-jährige Renault-Fahrer zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Während der Unfallaufnahme war die B300 für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Feuerwehr Kühbach war zur Sicherstellung des Brandschutzes und Verkehrsabsperrung vor Ort. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun gegen den 63-Jährigen wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung.
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