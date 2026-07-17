TÜRKENFELD, LKRS.FÜRSTENFELDBRUCK.Nach einem Einbruch in eine Apotheke in Türkenfeld konnte am vergangenen Mittwoch ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 04:15 Uhr hatte ein Anwohner zunächst laute Geräusche aus einer Apotheke an der Römerstraße bemerkt und die Polizei informiert. Später konnte er eine männliche Person in Richtung Bahnhof weglaufen sehen. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Einbrecher durch eine zuvor aufgehebelte Türe in die Räumlichkeiten eingedrungen war und aus einer gewaltsam geöffneten Kasse Bargeld entwendet hatte.

Im Rahmen einer sofort ausgelösten Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte ein 35-jähriger kosovarischer Staatsbürger aufgegriffen und unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen werden.

Die polizeilichen Untersuchungen dauern an, zudem prüft die Kripo etwaige Zusammenhänge mit ähnlichen Taten aus der jüngeren Vergangenheit.