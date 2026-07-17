DINKELSBÜHL. (657) Am Donnerstagabend (16.07.2026) geriet vermutlich durch einen Blitzschlag die Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens in Wilburgstetten (Lkrs. Ansbach) in Brand. Es entstand hoher Sachschaden.



Gegen 21:45 Uhr meldeten Anwohner den Einschlag eines Blitzes auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens in Wilburgstetten. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr standen die Maschinenhalle sowie eine angrenzende Scheune bereits in Vollbrand.

Dem Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren gelang es mit 380 Einsatzkräften schließlich das Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude und einen Stall zu verhindern und den Brand zu löschen. Zudem konnten 28 Rinder aus den Stallungen gerettet werden. Für vier Kälber kam jede Hilfe zu spät. Die Maschinenhalle sowie die Scheune wurden komplett zerstört.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Erstellt durch: Michael Petzold