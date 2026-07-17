NÜRNBERG. (656) Nürnberg (ots) – Am Mittwochnachmittag (15.07.2026) verursachte eine 90-jährige Pkw-Fahrerin im Nürnberger Osten zwei Verkehrsunfälle und entfernte sich jeweils von der Unfallstelle. Die Polizei stellte Führerschein und Fahrzeugschlüssel der Frau sicher.



Gegen 16:30 Uhr hielt die 90-Jährige mit ihrem Pkw im Bereich der Tullnaustraße auf einem Fahrradstreifen an. Auf eine vorbeikommende Fahrradfahrerin machte die Frau einen hilflosen Eindruck, weshalb diese ihre Hilfe anbot. Als die Fahrradfahrerin ihr Fahrrad vor dem Pkw abgestellt hatte und mit der Frau sprach, fuhr die 90-Jährige unvermittelt an und beschädigte das Fahrrad erheblich. Anschließend fuhr sie weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder ihre Personalien anzugeben.

Im weiteren Verlauf musste die Seniorin an einer roten Ampel im Bereich der Ostendstraße verkehrsbedingt anhalten. Dort legte sie unvermittelt den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen den hinter ihr wartenden Pkw einer Fahrzeugführerin. Auch nach diesem Verkehrsunfall entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne sich als Unfallbeteiligte zu erkennen zu geben.

Zeugen beobachteten anschließend im Bereich Tullnaustraße/Arminiusstraße eine unsichere und teils gefährliche Fahrweise der Frau. Unter anderem soll sie mehrfach in Schlangenlinien gefahren sein. Einsatzkräfte der Polizei konnten die 90-jährige deutsche Staatsangehörige schließlich anhalten und die Weiterfahrt unterbinden. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Am Fahrrad der Radfahrerin sowie am Pkw der zweiten Geschädigten entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 2.350 Euro. Der Schaden am Fahrzeug der Beschuldigten beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort übernommen. Zudem wird geprüft, ob die 90-Jährige aufgrund ihrer Fahrweise weiterhin zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist.

Erstellt durch: Alexander Greil / bl