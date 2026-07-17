MITTENWALD, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Sonntagmorgen, 12. Juli 2026, war in Mittenwald ein Mann (44) gefunden worden, bei dem später in einer Klinik schwerste Verletzungen festgestellt worden waren. Die Kriminalpolizei ermittelt seitdem in der Sache, untersucht, wie sich der 44-Jährige die Verletzungen zuzog und bittet dabei um Zeugenhinweise, Videos und Bildmaterial von dem Abend.

Der 44-Jährige war am Samstag (10.07.2026) Gast bei einer Feier in der Dammkarstraße in Mittenwald gewesen und von Ersthelfern gegen 03.00 Uhr am frühen Sonntagmorgen (11.07.2026) im Umfeld leblos gefunden worden. Nachdem der äußerlich fast unverletzte Mann reanimiert werden musste, wurde er in die Unfallklinik nach Murnau gebracht. Dort wurde von den behandelnden Ärzten eine sehr schwerwiegende Wirbelsäulenverletzung festgestellt und die Polizei verständigt.

Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen übernahm inzwischen die Untersuchungen in dem Fall. Unklar ist weiterhin, wie sich der 44-Jährige die schweren Verletzungen zuzog. Die Ermittler wissen inzwischen, dass der Mann auf dem Fest in der Dammkarstraße gegen 02.30 Uhr frühmorgens auffiel, als er stürzte und dabei einen Stehtisch mit umriss. Mehrere junge Männer brachten ihn dann in Richtung Ausgang.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen bitten deshalb in dem Zusammenhang weiterhin um Hinweise:

Wer konnte am frühen Sonntagmorgen (12. Juli 2026) gegen 02.30 Uhr Beobachtungen zum Sturzgeschehen des 44-Jährigen machen?

Die jungen Männer, welche den 44-Jährigen anschließend zum Ausgang geleiteten, werden ebenfalls dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Kriminalpolizei bittet außerdem alle Personen, welche an dem Abend im Zusammenhang mit dem Fest in der Dammkarstraße Videos oder Fotos gefertigt haben, sich zu melden und nach Absprache mit den Ermittlern diese Mediendateien zur Verfügung zu stellen.

Wer kann der Kriminalpolizei sonst Hinweise in der Sache geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer (08821) 917-0 zu melden.