WOLNZACH, GEISENFELD, LKR. PFAFFENHOFEN A.D.ILM, LKR. FREISING, MAINBURG, HOHENTHANN, SANDELZHAUSEN, LKR. KELHEIM. Am 16.07.26 gegen 08:21 Uhr wurde ein Verkehrsteilnehmer auf der Staatsstraße 2049 von Mainburg in Fahrtrichtung Volkenschwand auf Höhe der Ortschaft Sandelzhausen auf einen Pkw mit frischem Unfallschaden aufmerksam. Der Fahrer war hier mit einem schwarzen Mercedes SUV, einem Modell der C-Klasse, unterwegs und fuhr ebenfalls in Richtung Volkenschwand. Zuvor fuhr dieser bereits Schlangenlinien und kam mehrmals in den Gegenverkehr.

Das Fahrzeug wurde zunächst am Notruf gemeldet, konnte bei einer Nachschau jedoch nicht mehr festgestellt werden. Laut der ersten Mitteilung bog das Fahrzeug von Staatstraße 2049 nach links nach Großgundertshausen ab. Gegen 10:55 Uhr verständigte der Fahrer eigenständig den Notruf, als er sich an einer Anschrift im Gemeindebereich Hohenthann befand.

Durch die Streife vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Beschreibung des Fahrers zur vorherigen Mitteilung über den Schlangenlinienfahrer passt. Ebenfalls konnte der Fahrtnachweis durch einen weiteren Zeugen bestätigt werden. Zudem ergaben sich vor Ort Hinweise, die auf eine Alkoholisierung des Fahrers schließen lassen.

Der schwarze Mercedes wies einen Unfallschaden an der vorderen rechten Seite auf. Hierbei fehlten einige Teile der Verkleidung über dem rechten vorderen Reifen. Ebenfalls ist unter dem vorderem rechten Licht die Karosserie stark eingedrückt und verbogen. Gemäß der derzeitigen polizeilichen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass es vor der ersten Mitteilung um 08:21 Uhr bei Großgundertshausen zu einem Unfallgeschehen gekommen sein muss. Der Unfall könnte sich im Landkreis Kelheim ereignet haben. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass das Unfallgeschehen sich im Bereich Wolnzach/Geisenfeld oder in den nord-östlichen Landkreisen im Bereich Oberbayern ereignete hatte.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu einem Unfallgeschehen bei der PI Rottenburg a.d.Laaber unter der 08781/9414-0 zu melden. Sollte das Fahrzeug bereits mit Unfallschaden nochmals fahrend gesehen worden sein, wird hier auch um Mitteilung gebeten.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Rottenburg a.d.Laaber, PKin Neuhofer, Tel. 08781/9414-0

Veröffentlicht: 17.07.2026, 09.35 Uhr