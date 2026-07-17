FLINTSBACH A. INN, LKR. ROSENHEIM. Am Mittwochabend, den 15. Juli 2026, soll es in einer Flintsbacher Pension zu einer Raubstraftat gekommen sein. Das 33-jährige Opfer blieb hierbei unverletzt. Die beiden Täter konnten nach der Tat in einem Fahrzeug flüchten. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwoch (15. Juli 2026), gegen 21.00 Uhr, soll es in einer Pension im Seeweg in Flintsbach am Inn zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 33-Jährigen gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten zwei derzeit unbekannte Täter den Mann, welcher sich in der Pension eingemietet hatte, mit dem Leben bedroht und Bargeld gefordert. Der Geschädigte konnte vor den beiden Tatverdächtigen flüchten und sich in Sicherheit bringen. Er wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass dem 33-Jährigen durch die Tatverdächtigen wenige beschreibungspflichtige Medikamente aus seiner Tasche entwendet wurden. Ein genauer Stehlschaden ist jedoch Gegenstand der Ermittlungen.

Kurz nach dem Vorfall flüchteten die beiden Unbekannten in einem schwarzen BMW Cabriolet in südliche Richtung.

Nach Bekanntwerden des Vorfalls wurden durch die Polizeiinspektion Brannenburg mit Unterstützung umliegender Polizeidienststellen Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Bislang führten diese nicht zur Festnahme der Geflüchteten.

Die beiden Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

männlich, ca. 1,70 m groß, sehr schlank, schwarze kurze Haare, schwarzer Oberlippen- und Kinnbart, ca. 18-25 Jahre alt; bekleidet mit einem schwarzen Sweatshirt mit aufgedrucktem Tigerkopf, einer schwarz grau gemusterten Jogginghose mit 3 weißen Längsstreifen und schwarzen Turnschuhen.

Tatverdächtiger 2:

männlich, ca. 1,70 m groß, sehr schlank, schwarze kurze Haare, ca. 18-25 Jahre alt; bekleidet mit grauem Jogginganzug mit Kapuze und schwarz-silbernen Turnschuhen.

Aufgrund aktueller Erkenntnisse liegt die Vermutung nahe, dass die beiden mit einer dritten Person in dem BMW geflüchtet sein könnten.



Diese Person wird folgendermaßen beschrieben:

männlich, ca. 1,75-1.80 m groß, kräftige Statur, schwarze kurze Haare, schwarzer 3-Tag-Bart, ca. 25 – 30 Jahre alt; bekleidet mit schwarzem Cap, schwarzem T-Shirt, schwarzer Hose sowie schwarzen Sneakers. Er trug eine auffällig große Silberkette.

Die ersten Maßnahmen vor Ort traf die Polizeiinspektion Brannenburg. Mittlerweile übernahm das Kommissariat 2 der Kriminalpolizei Rosenheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die weiteren Ermittlungen.

Zur Aufklärung des Sachverhalts bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer kann Angaben machen, die zur Identifizierung der drei oben beschriebenen Personen führen könnten?

Wer hat am Mittwoch, den 15. Juli 2026, in der Zeit von 21.00 Uhr bis ca. 21.20 Uhr im Bereich des Seewegs in Flintsbach am Inn verdächtige Personen oder Fahrzeuge (insbesondere ein schwarzes BMW Cabriolet) festgestellt, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wurden in den Tagen vor oder nach der Tat Personen festgestellt, die auf die Personenbeschreibung zutreffen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/2000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Ablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich hierbei um eine Straftat mit Betäubungsmittelbezug handelt.