OBERFRANKEN. Die Angehörigen der Sicherheitswacht in Oberfranken erhalten derzeit neue Dienstausweise im modernen Scheckkartenformat. Mit der bayernweiten Einführung setzt die Bayerische Polizei die Modernisierung der Sicherheitswacht konsequent fort und stellt den ehrenamtlichen Sicherheitswächterinnen und Sicherheitswächtern ein zeitgemäßes sowie handliches Arbeitsmittel zur Verfügung.

Der neue Dienstausweis orientiert sich optisch am Dienstausweis der Bayerischen Polizei, unterscheidet sich jedoch bewusst in der Farbgestaltung. Damit bleibt die Sicherheitswacht auch künftig eindeutig von der Polizei zu unterscheiden und präsentiert sich gleichzeitig mit einem modernen und professionellen Erscheinungsbild.

Die Sicherheitswacht ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Sicherheitsarchitektur in Bayern. Als Ansprechpartner vor Ort sind ihre Angehörigen in Wohngebieten, an öffentlichen Einrichtungen oder bei Veranstaltungen präsent. Durch ihre sichtbare Präsenz, ihre Ortskenntnis und den engen Austausch mit der Bevölkerung stärken sie das Sicherheitsgefühl und unterstützen die Polizei im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben.

Mit der Einführung der neuen Dienstausweise unterstreicht die Bayerische Polizei die Bedeutung dieses ehrenamtlichen Engagements. Gleichzeitig soll die Sicherheitswacht auch künftig weiter gestärkt werden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind daher herzlich eingeladen, sich über die vielseitige Tätigkeit zu informieren und selbst Teil der Sicherheitswacht zu werden.

Dass hinter dem Ehrenamt engagierte Menschen stehen, zeigen auch zwei aktuelle Beispiele aus Oberfranken: Bei der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt erhielten die frisch vermählten Sicherheitswachtangehörigen Judith und Markus ihre neuen Dienstausweise im Rahmen eines Gratulationsbesuchs symbolisch überreicht. Beim Tag der offenen Tür der Bamberger Polizeidienststellen präsentierten Angehörige der Sicherheitswacht ihre neuen Ausweise erstmals einer breiten Öffentlichkeit und informierten zahlreiche Besucherinnen und Besucher über ihre ehrenamtliche Tätigkeit.

Weitere Informationen zur Sicherheitswacht sowie zur Bewerbung sind unter www.sicherheitswacht.bayern.de abrufbar.