NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT. Bereits seit Ende Juni wird ein 14-Jähriger vermisst. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich in Leipzig oder Chemnitz aufhält. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 14-jährige Linus Renner hat am Sonntag, 28 Juni, seine Wohnanschrift am Nordring verlassen und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Nachdem er zunächst noch für seine Eltern telefonisch erreichbar war, konnten diese ihn in den letzten Tag nicht mehr kontaktieren. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich in Leipzig oder Chemnitz aufhalten könnte. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Er wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter 18 Jahre

170 cm

73 kg

gefärbte bunte Haare

Hinweise nimmt die Polizei Schweinfurt unter 09721/202-2230 entgegen.