KAUFBEUREN. Am Donnerstag, 16.07.2026, gegen 11:25 Uhr, ging bei der integrierten Leitstelle ein Notruf über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neugablonz ein. Die Feuerwehr rettete mehrere Personen aus dem stark verrauchten Gebäude. Mindestens zwei Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Brandherd befand sich im Keller des Gebäudes. Hinweise zur Brandursache liegen derzeit nicht vor und sind Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, sich unter der Telefonnummer 08341 9330 zu melden. (PI Kaufbeuren)

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