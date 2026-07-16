REGENSBURG. Am Montagabend wurde ein 28-jähriger Mann im Bereich der Bahnhofstraße in Regensburg von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen und beraubt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen des Verdachts eines Raubdelikts und bittet um Zeugenhinweise.

Am Montag, den 13. Juli 2026, zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr, hielt sich ein 28-jähriger Deutscher und eine Begleiterin im Bereich der Bahnhofstraße auf Höhe der Sparda-Bank am Regensburger Hauptbahnhof auf. Nach bisherigen Erkenntnissen saßen beide, als sie von zwei bislang unbekannten Männern angegangen worden seien. Einer der beiden Unbekannten soll dem 28-Jährigen im Gesicht verletzt haben. Anschließend soll der zweite Tatverdächtige mehrfach mit den Fäusten auf den Geschädigten eingeschlagen haben. Als der 28-Jährige wieder zu sich kam, stellte er fest, dass seine Geldbörse fehlte. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Inwieweit die Tat mit Verflechtungen in das Betäubungsmittelmilieu zusammenhängt, wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Die beiden Tatverdächtigen konnten bislang nicht identifiziert werden. Sie wurden als ca. 30-35 Jahre alt, dunkelhaarig und mit südländischem Aussehen beschrieben. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Sparda-Bank am Regensburger Hauptbahnhof verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.