Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Augsburg – In der Pressemitteilung Nr. 1079 vom 15.07.2026 berichteten wir folgendes:
1079 – Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse u.a. auf Grund des Verdachts von Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz
------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------
PP Schwaben Nord - Am Mittwoch (15.07.2026) fand eine geplante Durchsuchungsaktion des Polizeipräsidiums Schwaben Nord im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.
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Die Personen haben die deutsche und italienische Staatsangehörigkeit.
Ab hier neu:
------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------
Der 39-Jährige wurde am 16.07.2026 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ aufgrund der vorliegenden Beweismittel einen Haftbefehl. Bei dem Tatverdächtigen besteht der Verdacht eines Verbrechenstatbestands des bewaffneten Handels mit chemischen Betäubungsmitteln.
Im Rahmen der gestrigen Durchsuchung konnten bei dem 39-Jährigen Chemikalien, Apparaturen und weitere Gegenstände aufgefunden werden, welche zur Herstellung von Betäubungsmitteln verwendet wurden.
Es wurden bei der Durchsuchung in diesem einen Objekt verschiedene Betäubungsmittel, insbesondere mehr als 200 Gramm Amphetamin sichergestellt.
Innenstadt – Im Zeitraum von Dienstag (14.07.2026), 20:00 Uhr, bis Mittwoch (15.07.2026), 07:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl in der Otto-Lindenmeyer-Straße.
Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil und entwendeten aus diesem ein silbernes E-Bike der Marke Conway.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Oberhausen – Am Dienstag (16.07.2026), gegen 01:30 Uhr, fuhr ein 56-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Donauwörther Straße.
Bei einer Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.
Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führschein sicher.
Die Polizei ermittelt nun gegen den 56-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols.
Der 56-Jährige besitzt die bulgarische Staatangehörigkeit.
Oberhausen – Im Zeitraum von Dienstag (14.07.2026), 23:00 Uhr, bis Mittwoch (15.07.2026), 13:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl in der Prälat-Bigelmair-Straße.
Der oder die unbekannten Täter entwendeten einen geparkten schwarz-silbernen Motorroller der Marke BTM.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl eines Kraftrades. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West, unter der Telefonnummer 0821/323-2510, entgegen.
Augsburg, A8, FR München – Am Mittwoch (15.07.2026), gegen 21:00 Uhr, kam es auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Augsburg Ost und West in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall.
Ein 57-Jähriger fuhr mit einem Auto auf dem mittleren Fahrstreifen. Aufgrund Starkregen, Aquaplaning und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 57-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzwand.
Der 57-Jährige wurde leicht verletzt.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.
Die Autobahnpolizei ermittelt nun gegen den 57-Jährigen wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung.
Der 57-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Wertingen – Am Mittwoch (15.07.2026), gegen 21:30 Uhr kam es zu einem Brand in einem ausgebauten Wohnbereich oberhalb einer Garage in der Zusmarshauser Straße.
Die Feuerwehr löschte den Brand.
Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.
Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
--------------------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft -------------------
Innenstadt – Am Donnerstag (16.07.2026) kam es zu einer Schussabgabe in der Jakoberwallstraße. Hierdurch wurde keine Person verletzt.
Gegen 02.45 Uhr gab(en) offenbar ein oder mehrere Täter mehrere Schüsse auf ein Billardcafe in der Jakoberwallstraße ab. Anschließend flüchtete(n) der oder die Täter. Zum Zeitpunkt der Schussabgabe war die Lokalität geschlossen. Es befanden sich keine Personen in dem Objekt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. aufgrund des Verdachts von Verstößen nach dem Waffengesetz sowie Sachbeschädigung.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.
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