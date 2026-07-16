1046. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Untergiesing

Am Mittwoch, 15.07.2026, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein 77-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Tegernseer Landstraße in Richtung St.-Quirin-Platz. An der Kreuzung beabsichtigte er, nach rechts auf den St.-Quirin-Platz einzubiegen.

Zeitgleich fuhr eine 57-Jährige mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem Radweg des St.-Quirin-Platzes in östliche Richtung und wollte die Kreuzung in südliche Richtung überqueren.

Nach ersten Ermittlungen fuhren beide Verkehrsteilnehmer bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es dann fast zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Radfahrerin. Dieser konnte jedoch durch eine eingeleitete Bremsung des 77-Jährigen verhindert werden.

Die 57-Jährige stürzte bei dem Versuch, auszuweichen, von ihrem Fahrrad und wurde hierdurch verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1047. Badeunfall – Thalkirchen

Am Mittwoch, 15.07.2026, gegen 19:00 Uhr, versuchte ein 46-Jähriger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München, schwimmend die Isar auf Höhe der Tierparkbrücke zu durchqueren. Hierbei geriet er in Not.

Auf diesen Vorfall aufmerksam gewordene Passanten verständigten den Notruf. Eine im näheren Umfeld befindliche Polizeistreife kam dem 46-Jährigen umgehend zu Hilfe.

Der 46-Jährige konnte letztlich durch einen Rettungshubschrauber mit einem hinzugezogenen Wasserretter aus der Strömung der Isar gerettet werden.

Der 46-Jährige musste anschließend vom Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

1048. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 15.07.2026, gegen 10:00 Uhr, befand sich eine Schulklasse fußläufig auf der Boschbrücke in München. Dort begegnete ihnen ein zunächst unbekannter männlicher Täter, welcher seine Hose herunterließ und sexuelle Handlungen an sich selbst durchführte.

Dies wurde von mindestens zwei 17-jährigen Schülerinnen sowie einer 40-jährigen Begleitperson beobachtet. Eine auf den Vorfall aufmerksam gewordene Passantin kontaktierte anschließend den Polizeinotruf, woraufhin mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige, ein 37-Jähriger mit ungarischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Oberfranken, im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Anschließend wurde er durch eine Polizeistreife auf eine Polizeiinspektion gebracht, wo er nach den polizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen wurde.

Der 37-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1049. Mehrere Einbruchsdiebstähle – Trudering-Riem

Im Zeitraum von Dienstag, 14.07.2026, 17:20 Uhr, bis Mittwoch, 15.07.2026, 09:35 Uhr, kam es zu mehreren Einbruchsdiebstählen im Bereich Trudering-Riem.

Fall 1:

Im Zeitraum von Dienstag, 14.07.2026, 17:20 Uhr, bis Mittwoch, 15.07.2026, 08:15 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, gewaltsam in ein Reisebüro in Berg am Laim zu gelangen. Da dies misslang, ließen die Täter von der weiteren Tatausführung ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Fall 2:

Im Zeitraum von Dienstag, 14.07.2026, 23:15 Uhr, bis Mittwoch, 15.07.2026, 09:35 Uhr, öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam eine Nebeneingangstür zu einer Gaststätte in Trudering-Riem.

In den Räumlichkeiten entwendeten die Täter einen Geldbeutel mitsamt dem darin befindlichen Bargeld sowie einen Tresor, in welchem sich ebenso Bargeld befand. Insgesamt wurde Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages entwendet. Zudem entstand ein Sachschaden ebenfalls in Höhe eines vierstelligen Betrages.

Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Fall 3:

Im Zeitraum von Mittwoch, 15.07.2026, von 00:45 Uhr bis 09:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über eine Hintereingangstür in eine Gaststätte in Trudering-Riem ein. Im Inneren entwendeten sie Bargeld sowie einen Autoschlüssel.

Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Nach dem ersten Erkenntnisstand wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet.

An allen drei Tatorten wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat in allen drei Fällen die Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kreillerstraße, Else-Rosenfeld-Straße und Schildensteinstraße (Berg am Laim), Graf-Lehndorff-Straße, Irmgard-Gylstorff-Straße, Robenstraße, Rotkehlchenweg, Turnerstraße und Wasserburger Landstraße (Trudering-Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1050. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Schwabing

Am Mittwoch, 15.07.2026, gegen 14:50 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Täter bei einer über 90-jährigen Deutschen und gaben sich als Handwerker aus. Sie gaben an, die Rauchmelder in der Wohnung überprüfen zu müssen, und betraten anschließend die Wohnung.

Die über 90-Jährige sollte im weiteren Verlauf Wasserhähne auf- und zudrehen. Während dessen konnten sich die beiden Täter weitgehend unbeaufsichtigt in der Wohnung bewegen.

Als die Seniorin bemerkte, dass einer der beiden Täter einen Schrank öffnete, verwies sie ihn der Wohnung. Der zweite Täter hatte sich anscheinend zuvor schon entfernt. Im Anschluss bemerkte sie, dass Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet worden war. Sie informierte umgehend den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte bislang keine weiteren Hinweise auf die unbekannten Täter.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, korpulente Erscheinung, südeuropäische Erscheinung, schwarz-braunes lockiges kurzes Haar, mit Bart; weißes T-Shirt mit einem zweiteiligen Schriftzug vorne, Jeans

Täter 2:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, hellblondes bis graumeliertes Haar, nordeuropäische Erscheinung, ausländischer Akzent; weißes Oberteil (sommerlicher Pullover), helle Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wilhelmstraße, Ainmillerstraße und Hohenzollernstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken überprüfen lassen, ob entsprechende Behauptungen der Wahrheit entsprechen.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1051. Festhaltung von zwei Kindern nach Diebstahl eines E-Scooters – Pullach i. Isartal

Am Mittwoch, 15.07.2026, im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr, wurde der E-Scooter eines 38-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Landkreis München entwendet.

Als der 38-Jährige seinen E-Scooter noch am selben Tag in der Nähe des S-Bahnhofs Pullach i. Isartal wiedererkannte, bemerkte er zwei 13-jährige deutsche Jugendliche mit Wohnsitz im Landkreis München an seinem Fahrzeug. Nachdem er die beiden auf den Diebstahl ansprach, versuchten sie zu flüchten. Der 38-Jährige konnte einen der beiden bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizei festhalten. Der zweite 13-Jährige konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kurze Zeit später durch eine Streife angetroffen und festgehalten werden.

Der E-Scooter wurde sichergestellt und dem 38-Jährigen wieder ausgehändigt.

Die beiden 13-Jährigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben und wegen des Diebstahls angezeigt.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1052. Feststellung mehrerer Tatverdächtiger nach Diebstahl von Motorrollern – Oberhaching

Am Mittwoch, 15.07.2026, gegen 17:40 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion 31 (Unterhaching) in der Raiffeisenallee in Oberhaching zwei Motorroller, die ohne Versicherungskennzeichen unterwegs waren. Einer der Rollerfahrer hielt zunächst an, während der zweite flüchtete. Er konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kurze Zeit später angehalten werden.

Bei den Beteiligten handelt es sich um einen 12-Jährigen, einen 14-Jährigen sowie einen 15-Jährigen (Sozius beim 14-Jährigen), jeweils mit Wohnsitz im Landkreis München.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass weder der 12-Jährige noch der 14-Jährige im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen der Motorroller waren. Zudem bestand für keines der Fahrzeuge eine erforderliche Haftpflichtversicherung. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise, dass beide Motorroller zuvor entwendet worden waren.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde an der Wohnanschrift des 12-Jährigen ein zuvor entwendeter E-Scooter aufgefunden und sichergestellt.

Die drei Jugendlichen wurden unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie Kennzeichenmissbrauchs angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 54.