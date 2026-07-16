PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen zwei hochwertige Fahrzeuge von einem Autohausgelände entwendet. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 10. Juli 2026, und Mittwoch, 15. Juli 2026. Die Täter entwendeten von dem frei zugänglichen Gelände eines Autohauses in der Sauerbruchstraße einen Toyota Yaris GR sowie einen Toyota RAV4. Beide Fahrzeuge standen ohne Kennzeichen auf dem Hof. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich nach wie vor im Autohaus.

Der Zeitwert der beiden Fahrzeuge liegt insgesamt bei rund 80.000 Euro.

Nach derzeitigem Stand verfügte der Toyota RAV4 noch über eine Restreichweite von etwa 100 bis 200 Kilometern. Der Tank des Toyota Yaris GR war nahezu leer. Es ist daher nicht auszuschließen, dass die Täter kurz nach dem Diebstahl im regionalen Umfeld Kraftstoff nachgetankt haben.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sauerbruchstraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.