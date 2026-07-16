PASSAU. Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau haben am Mittwoch, 15.07.2026, gegen 16.00 Uhr auf der Bundesautobahn A3 den Fahrer eines VW Passants mit polnischer Zulassung überprüft.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten in einem Versteck im Fahrzeug und in einer Reisetasche des 34-jährigen Usbeken drei Pakete mit insgesamt mehreren zehntausend Euro.

Nachdem der Mann keinen Nachweis über die Herkunft des Bargeldes erbringen konnte, wurde es zur Vorbereitung der möglichen Einziehung sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt nun wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Veröffentlicht: 16.07.2026, 10.35 Uhr