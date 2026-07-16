Bereich KPI Fürstenfeldbruck, 16.07.2026_In den vergangenen Wochen kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektionen Dachau, Germering und Olching gehäuft zu Einbrüchen in Häuser und Wohnungen. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen übernommen.

Gewöhnlich werden Einbruchsdelikte dieser Art von den jeweils zuständigen Polizeiinspektionen der betroffenen Gemeinden bearbeitet. Da sich die Vorfälle jedoch in einem relativ kurzen Zeitraum so gehäuft haben, ermittelt in diesen Fällen nun die Kriminalpolizei. Durch die Zusammenführung aller Taten bei einer zentralen Dienststelle lassen sich Zusammenhänge schneller erkennen, wodurch die Ermittlungen deutlich zielgerichteter und effizienter geführt werden können.

Unter anderem gingen die bislang unbekannten Täter folgende Gebäude an:

Am Donnerstag, den 02.07.2026, versuchten sich die Täter gegen 22.15 Uhr Zutritt zu einem Reihenhaus an der Ordenslandstraße in Olching zu verschaffen. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt im 1. Stock des Hauses. Als sie ein lautes Geräusch im Erdgeschoß hörten und sich deshalb dorthin begaben, bemerkten sie eine Person, die sich am Rolladen zu schaffen machte. Als die Geschädigten das Licht anschalteten, floh der Einbrecher ohne Beute.

Am selben Tag hörte die Bewohnerin eines Reihenhauses an der Almrauschstraße in Maisach gegen 03.00 Uhr Geräusche von der Haupteingangstür. Als sie sich lautstark bemerkbar machte, hörte sie, wie eine Person davonlief. Im Nachgang wurden erhebliche Hebelspuren an der Tür festgestellt.

Eine Nacht später (03.07.2026) ereignete sich erneut ein Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus an der Almrauschstraße. Zwischen 22.00 Uhr und 23.30 Uhr versuchten Täter erfolglos das Kellerfenster des Gebäudes aufzuhebeln. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3 000 Euro.

Zeugen, die zu einem der Einbrüche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.

Nähere Einzelheiten können zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht mitgeteilt werden.

Einbruchsschutz:

Die Polizei bietet über die Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen eine kostenlose technische Beratung zum Einbruchsschutz an, die auf Wunsch auch direkt vor Ort am eigenen Haus oder der Wohnung stattfindet. Die Fachberater analysieren Schwachstellen und informieren über Sicherungen wie RC-2-Fenster und Video-Alarmanlagen.

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/technische-beratung/index.html

Seien Sie wachsam und wählen Sie bei verdächtigen Beobachtungen oder einem akuten Einbruch sofort den kostenlosen Polizeinotruf 110