Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
1080 - Aktionstag der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg
Gersthofen - Am 03.08.2026 beginnen in Bayern die Sommerferien und viele Urlauber packen ihre Koffer. Die meisten werden es kennen, es soll möglichst viel ins Wohnmobil, in den Wohnanhänger oder in die Autos. Da kann es schnell mal zur Überladung der Fahrzeuge kommen.
Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bietet in diesem Zuge am 26.07.2026 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Aktionstag zum Thema „Verwiegung von Fahrzeugen des Urlaubs- und Reiseverkehrs“ an. Hier haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit auf dem Gelände der Autobahnstation Gersthofen ihre Fahrzeuge und Gespanne durch Polizeibeamte wiegen zu lassen. So erhalten Bürgerinnen und Bürger eine direkte Rückmeldung und können die Beladung ihrer Fahrzeuge vor Reiseantritt in zulässiger Weise organisieren.
Der Aktionstag dient ausschließlich dazu, Bürgerinnen und Bürger zum Thema Ladungssicherung und Fahrzeuggewichte zu informieren und zu sensibilisieren. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg spricht an diesem Tag grundsätzlich keine Sanktionen aus, sondern möchte Urlauberinnen und Urlaubern einen sicheren Start in den Urlaub ermöglichen sowie durch aktive Aufklärung zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen.
Bürgerinnen und Bürger, die dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten, sind herzlich eingeladen, am Aktionstag teilzunehmen.
Der Aktionstag wird bei der APS Gersthofen stattfinden. Die APS hat folgende Anschrift:
Gersthofen, Karl-Benz-Straße 3, in der Zeit von 09.00 bis 12.00 Uhr.
Oberhausen – Im Zeitraum von Sonntag (12.07.2026), 18:00 Uhr bis Montag (13.07.2026), 17:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter ein Auto in der Äußeren Uferstraße.
Der unbekannte Täter zerkratze an einem geparkten braunen Passat die Fahrer- und Beifahrerseite.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Hochzoll – Im Zeitraum zwischen Montag (13.07.2026), 19:30 Uhr bis Dienstag (14.07.2026), 08:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter ein Auto in der Zugspitzstraße.
Der unbekannte Täter zerkratze hierbei die Türen der rechten Fahrzeugseite sowie den Außenspiegel.
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Oberhausen – Am Dienstag (14.07.2026), gegen 15:30 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Auto in der Biberbachstraße.
Die Beamten kontrollierten den Mann, weil er Schlangenlinien fuhr und beim Abbiegen fast in den Gegenverkehr geriet. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch und drogentypisches Verhalten feststellen.
Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,2 Promille. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Morphin.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und beschlagnahmten den Führerschein.
Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols und infolge berauschender Mittel.
Der 38-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.
Bergheim – Im Zeitraum von Montag (13.07.2026), 23:00 Uhr und Dienstag (14.07.2026), 09:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Oberschönenfelder Straße.
Der oder die unbekannten Täter verschafften sich über die offenstehende Kellertür Zutritt zum Wohnhaus und durchwühlten Schränke und Kommoden.
Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl aus einer Wohnung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd entgegen.
Innenstadt – Im Zeitraum von Samstag (04.07.2026), 15:00 Uhr bis Dienstag (14.07.2026), 08:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter ein Auto in der Langenmantelstraße.
Der schwarze Fiat parkte auf dem P+R Platz des Plärrergeländes. Ein unbekannter Täter schlug hierbei die Scheibe der Beifahrerseite ein, öffnete in der Folge den Tankdeckel, stopfte ein Kleidungstück in die Tanköffnung und versuchte das Kleidungsstück zu entzünden.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Zusmarshausen, A8, FRi Westen – Am Dienstag (14.07.2026), gegen 11:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A8, Fahrtrichtung Stuttgart, kurz nach der Anschlussstelle Zusmarshausen.
Hierbei fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit übersah er vor einem Baustellenbereich einen Sicherungsanhänger. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem Sicherungsanhänger.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 28.000 Euro.
Die Autobahnpolizei ermittelt nun gegen den 29-Jährigen wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.
Kissing – Am Dienstag (14.07.2026), im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Siebenbürgenstraße.
Während der Abwesenheit der Geschädigten verschafften sich der und die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem Haus und entwendeten Wertgegenstände.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.
Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls aus einer Wohnung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
In diesem Zusammenhang hat die Polizei folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:
- Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig "aufzupassen".
- Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen.
- Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen.
- Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie - suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.
- Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
- Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
- Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.
- Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.
Einen Link zu praktischen Tipps finden sie hier:
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/
Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.
Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet:
https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing
Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein. Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast "Polcast110" des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik.
1087 - Verkehrspolizei stoppt Lkw
Graben, B17, FRi Augsburg – Am Montag (13.07.2026), gegen 11:00 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Lkw auf der B17 von Landsberg kommend in Richtung Augsburg. Auf Höhe Graben kontrollierten Beamten der Verkehrspolizei Augsburg den Lkw-Fahrer.
Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Des Weiteren fiel den kontrollierenden Beamten ein beschädigter rechter Vorderreifen auf. Das Reifengewebe war an einem relevanten Abschnitt sichtbar und zeigte klare Anzeichen von Abrieb und Rissen. Ein solcher Schaden kann innerhalb kürzester Zeit zu einem Reifenplatzer führen, der das Fahrzeug unkontrollierbar macht.
Aufgrund des kritischen Reifenmangels unterbanden die Beamten auch die Weiterfahrt mit diesem Fahrzeug, um ein mögliches Platzen und die daraus resultierende Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern.
Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz.
Der 65-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Graben, B17, FRi Augsburg – Am Montag (13.07.2026), gegen 11:00 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Lkw auf der B17 von Landsberg kommend in Richtung Augsburg. Auf Höhe Graben kontrollierten Beamten der Verkehrspolizei Augsburg den Lkw-Fahrer.
Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Des Weiteren fiel den kontrollierenden Beamten ein beschädigter rechter Vorderreifen auf. Das Reifengewebe war an einem relevanten Abschnitt sichtbar und zeigte klare Anzeichen von Abrieb und Rissen. Ein solcher Schaden kann innerhalb kürzester Zeit zu einem Reifenplatzer führen, der das Fahrzeug unkontrollierbar macht.
Aufgrund des kritischen Reifenmangels unterbanden die Beamten auch die Weiterfahrt mit diesem Fahrzeug, um ein mögliches Platzen und die daraus resultierende Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern.
Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz.
Der 65-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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