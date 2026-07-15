FEILITZSCH, LKR. HOF. Bei einer Kontrolle auf der A 72 nahe Feilitzsch entdeckten Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb am Dienstag zahlreiche totalgefälschte Dokumente in einem Pkw. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt.

Die Grenzpolizisten bemerkten am Dienstagnachmittag einen Skoda aus dem Würzburger Zulassungsbereich, der auf der A 72 bei Feilitzsch in Fahrtrichtung Dreieck Bayerisches Vogtland unterwegs war. Bei der folgenden Kontrolle fanden die Beamten in dem Kleinwagen sieben Personaldokumente verschiedener Staaten, die die Fahnder mit geschultem Blick als Totalfälschungen identifizierten. Außerdem entdeckten die Ordnungshüter behördliche Bescheinigungen und Verträge, die auf falsche Personalien ausgestellt waren, sowie teils im Dachbereich versteckte Bankkarten.

Die Schleierfahnder nahmen die drei rumänischen Insassen im Alter von 54, 48 und 26 Jahren vorläufig fest und stellten die Dokumente sicher. Für die beiden älteren, in Frankfurt a. Main (Hessen) und Krefeld (Nordrhein-Westfalen) wohnenden Männer bestanden zudem Fahndungsnotierungen anderer deutscher Justizbehörden aus zurückliegenden Strafverfahren.

Die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren Ermittlungen wegen bandenmäßiger Urkundenfälschung übernommen. Nachdem die Kriminalbeamten in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hof alle vordringlichen Maßnahmen abgeschlossen hatten, konnten die drei Rumänen ihren Weg fortsetzen.