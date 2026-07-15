SÜDLICHER LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Mittwoch, 15.07.2026, haben zahlreiche Beamte unter Einsatzleitung der Polizeiinspektion Straubing mehrere Anwesen im südlichen Landkreis durchsucht. An dem Einsatz waren neben Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei auch Spezialkräfte sowie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing beteiligt.

Ein 67-jähriger Deutscher steht aufgrund der bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regensburg - Zweigstelle Straubing zusammen mit der Polizeiinspektion Straubing im Verdacht, im Besitz mindestens zweier Langwaffen zu sein, ohne die hierfür erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis zu besitzen.

Da aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eine mögliche Gefährdung für die Einsatzkräfte nicht ausgeschlossen werden konnte, sind neben Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei auch Spezialkräfte eingesetzt worden, um u. a. eine reibungslose Durchsuchung der zahlreichen Objekte zu ermöglichen. Aufgrund der großangelegten Durchsuchungsaktion kam es in dem betreffenden Gemeindegebiet sowie dem angrenzenden Landkreis Dingolfing-Landau zu vorübergehenden Verkehrssperrungen, die im Laufe des Vormittags sukzessive aufgehoben worden sind.

Gegen 15.00 Uhr wurden die polizeilichen Maßnahmen beendet; die Beamten stellten neben den beiden Langwaffen, für der 67-Jährige keine Erlaubnis besitzt, u. a. eine Vielzahl an erlaubnispflichtigen Lang- sowie Kurzwaffen, diverse Messer, Zielfernrohre einen MG-Gurt mit Munition, Schalldämper und eine noch nicht näher bezifferbare Anzahl an Munition verschiedenster Kaliber sicher.

Ob sich die übrigen Waffen, Vorrichtungen und Munition legal im Besitz des 67-Jährigen, bzw. seiner Angehörigen befinden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde beim Landratsamt Straubing-Bogen geführt werden.

Veröffentlicht: 15.07.2026, 16.26 Uhr