1041. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Büro – Laim

Am Dienstag, 14.07.2026, gegen 07:20 Uhr, begab sich ein zunächst unbekannter Täter auf den freizugänglichen Hof eines Firmengeländes. Dort gelangte er gewaltsam über ein Fenster in ein Büro.

Durch die entstandene Öffnung begab sich der Täter ins Innere und führte dort eine erfolglose Stehlgutsuche durch.

Der Einbruch wurde durch einen Passanten beobachtet, welcher umgehend den Polizeinotruf alarmiert.

Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen, einen 46-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München, noch in den Büroräumen antreffen und widerstandslos festnehmen. Der 46-Jährige wurde anschließend zu einer Polizeiinspektion verbracht, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt wurde.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Polizeiinspektion aus entlassen. Er wurde wegen des Einbruchs angezeigt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1042. Einbruch in Restaurant – Schwabing-West

Am Dienstag, 14.07.2026, zwischen 02:00 Uhr und 03:10 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Restaurant in Schwabing-West.

Im Anschluss durchsuchte er die Räumlichkeiten. Dabei entwendete er Bargeld und ein elektronisches Gerät im Gesamtwert eines dreistelligen Betrages.

Als der Einbruch durch Mitarbeiter festgestellt wurde, verständigten diese den Polizeinotruf 110.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, 175-185 cm groß, Stirnglatze, schwarze kurze Haare, Vollbart; trug eine helle Hose, helles T-Shirt und dunkle Sneaker

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Fallmerayerstraße, Clemensstraße und Herzogstraße (Schwabing-West) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1043. Verkehrsunfall infolge einer medizinischen Ursache – Schwabing-Freimann

Am Dienstag, 14.07.2026, gegen 14:45 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Thüringen mit einem Hyundai Pkw auf dem Isarring in Schwabing-Freimann von der Schenkdorfstraße kommend in Richtung-Richard Strauss-Straße.

Aufgrund einer plötzlich aufgetretenen medizinischen Ursache fuhr er auf Höhe der Amsterdamer Straße zunächst an den rechten Fahrbahnrand und hielt an. Im weiteren Verlauf verlor er das Bewusstsein. In der Folge setzte er unbeabsichtigt seine Fahrt fort und kollidierte mit einem in seine Richtung fahrenden Fiat Kleintransporter, der von einem 20-Jährigen mit nordmazedonischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München geführt wurde. Zudem stieß er mit einem BMW Pkw einer 37-jährigen Deutschen, ebenfalls mit Wohnsitz in München, zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Der 70-Jährige wurde aufgrund seiner Erkrankung vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Isarring musste zunächst für kurze Zeit vollständig gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1044. Brand – Taufkirchen

Am Dienstag, 14.07.2026, gegen 10:45 Uhr, informierte eine Anwohnerin den Polizeinotruf 110 darüber, dass im Bereich des S-Bahnhofes Taufkirchen ein Feuer ausgebrochen sei.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass ein am Bahnsteig befindliches Lagergebäude in Flammen stand. Die ebenfalls informierte freiwillige Feuerwehr der umliegenden Gemeinden löschte den Brand.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines sechsstelligen Eurobetrages. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, übernommen.

1045. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Haidhausen

Am Dienstag, 14.07.2026, gegen 17:25 Uhr, befand sich eine männliche Person auf einer Parkbank am Orleansplatz. Dort führte er sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Dies konnte von mehreren Personen wahrgenommen werden, welche den Polizeinotruf 110 informierten.

Die eingesetzte Polizeistreife konnte vor Ort den Tatverdächtigen, einen 49-jährigen Deutschen und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, antreffen und festnehmen. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird im Laufe des heutigen Mittwochs, 15.07.2026, einem Richter zur Entscheidung über die Haftfrage vorgeführt.

Der 49-Jährige wird wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.