HAUSEN, LKR. KELHEIM. Unbekannte haben einen grauen Mercedes V-Klasse, der auf einem Parkplatz versperrt abgestellt war, entwendet.
Das Fahrzeug wurde vermutlich gestern Abend (14.07.2026) in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr entwendet. Der Zeitwert wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Offenbar nutzten die Unbekannten die im Fahrzeuge verbaute Keyless-Go-Technik zur Tatausführung, da sich der Schlüssel noch beim Geschädigten befindet.
Zeugenaufruf
Personen, die im Tatzeitraum im Bereich der Dorfstraße/Dietenhofener Straße/Finstergasse verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter 0871/9252-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Die Polizei empfiehlt Besitzern von Fahrzeugen mit Keyless-Komfort-Schließsystem:
- Legen Sie Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen.
- Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüsseldirekt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.
- Achten Sie bei dem Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.
- Fragen Sie beim Hersteller Ihres Fahrzeugs, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungstaste am Schlüssel, die Keyless-Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.
- Nutzen Sie ggf. funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nichtüber längere Strecken übertragen.
Veröffentlicht: 15.07.2026, 13.10 Uhr