HAUSEN, LKR. KELHEIM. Unbekannte haben einen grauen Mercedes V-Klasse, der auf einem Parkplatz versperrt abgestellt war, entwendet.

Das Fahrzeug wurde vermutlich gestern Abend (14.07.2026) in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr entwendet. Der Zeitwert wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Offenbar nutzten die Unbekannten die im Fahrzeuge verbaute Keyless-Go-Technik zur Tatausführung, da sich der Schlüssel noch beim Geschädigten befindet.

Zeugenaufruf

Personen, die im Tatzeitraum im Bereich der Dorfstraße/Dietenhofener Straße/Finstergasse verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter 0871/9252-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei empfiehlt Besitzern von Fahrzeugen mit Keyless-Komfort-Schließsystem: