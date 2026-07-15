STEINWIESEN, LKR. KRONACH. Unbekannte Täter haben an mehreren Örtlichkeiten im Gemeindegebiet verfassungsfeindliche Symbole und weitere Schmierereien angebracht. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr, und Dienstagmorgen, 6 Uhr. Die Unbekannten besprühten mit blauer Farbe mehrere Örtlichkeiten im Ortsbereich Steinwiesen.

Betroffen waren der Radweg auf Höhe des Tennisplatzes, die Lagerhausstraße, der Bahnhof sowie die Grundschule. Dabei brachten die Täter unter anderem mehrere Hakenkreuze, fremdenfeindliche Schriftzüge sowie weitere Schmierereien an. An der Fassade der Grundschule wurde ein etwa ein Quadratmeter großes Hakenkreuz festgestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der genannten Örtlichkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.