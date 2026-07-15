Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Die Kriminalpolizei Bamberg und die Staatsanwaltschaft Bamberg ermitteln derzeit gegen einen Arzt, der sowohl in seinem privaten Umfeld heimliche Bildaufnahmen von weiblichen Personen als auch an seinem Arbeitsplatz heimliche Bildaufnahmen von Mitarbeiterinnen gefertigt haben soll.

In den vergangenen Monaten soll der 32-jährige deutsche Arzt, der in einem Klinikum in Bamberg tätig war, heimlich Bildaufnahmen von Mitarbeiterinnen sowohl in seiner Wohnung als auch an seinem Arbeitsplatz gefertigt haben. Darüber hinaus soll der Arzt auch heimliche Bildaufnahmen von weiblichen Personen bei einer öffentlichen Veranstaltung angefertigt haben.

Der Verdacht kam auf, als zufällig durch eine Zeugin eine heimlich auf einer öffentlichen Veranstaltung platzierte Kamera aufgefunden wurde und diese dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte.

Aufgrund der Vorwürfe durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei gemeinsam mit einem Vertreter der Staatsanwaltschaft vergangene Woche die Wohnung des Beschuldigten in Bamberg sowie dessen Arbeitsplatz. Wie viele Personen tatsächlich betroffen sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Dem 32-Jährigen wird unter anderem die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen vorgeworfen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Bamberg in enger Abstimmung mit der Kriminalpolizei Bamberg geführt.