HELMBRECHTS, LKR. HOF. Ein Frontalzusammenstoß auf der Staatsstraße 2195 forderte am Dienstagnachmittag ein Menschenleben. Ein 71 Jahre alter Autofahrer erlag nach dem Unfall seinen schweren Verletzungen.

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Kulmbach mit seinem Seat auf der Staatsstraße 2195 von Helmbrechts in Richtung Oberweißenbach. Auf Höhe der Pressecker Straße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Smart eines 71-Jährigen, der ebenfalls aus dem Landkreis Kulmbach stammt. Beide Fahrzeuge kamen anschließend im Straßengraben zum Liegen.

Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 71-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Dort starb er wenig später an seinen schweren Verletzungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth unterstützt ein Sachverständiger die Beamten der Polizeiinspektion Münchberg bei der Klärung des genauen Unfallhergangs. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hat sich die anfängliche Annahme, der 71-Jährige habe den Unfall verursacht, nicht bestätigt. Die Ermittlungen, insbesondere die gutachterliche Rekonstruktion des Unfallhergangs, dauern an. Die Unfallursache ist nach wie vor unklar. Die Einsatzkräfte stellten die beiden Fahrzeuge sicher. Es entstand ein Sachschaden von rund 45.000 Euro.

Im Zusammenhang mit dem Unfall suchen die Beamten zudem eine bislang unbekannte Zeugin, die sich kurz nach dem Zusammenstoß an der Unfallstelle aufgehalten haben soll. Sie sowie weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Münchberg unter der Tel.-Nr. 09251/87004-0 in Verbindung zu setzen.