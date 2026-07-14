WÜRZBURG / UNTERDÜRRBACH. Am Dienstagabend alarmierten Zeugen den Polizeinotruf und meldeten eine verdächtige Person, die in der Unterdürrbacher Straße mehrere Schüsse mit einer Handfeuerwaffe abgegeben haben soll. Schnell waren zahlreiche Polizeistreifen vor Ort und fahndeten intensiv nach dem Unbekannten. Dabei waren auch Einsatzkräfte der Zentralen Einsatzdienste Würzburg und der Bereitschaftspolizei eingesetzt.

Am Dienstag setzten Zeugen gegen 20:20 Uhr einen Notruf ab und informierten die Polizei über eine verdächtige Person, die in der Unterdürrbacher Straße Schüsse aus einer Handfeuerwaffe abgegeben haben soll. Zügig machten sich zahlreiche Polizeistreifen auf den Weg, sperrten den Einsatzort ab und fahndeten intensiv nach dem Unbekannten, der sich zwischenzeitlich in unbekannte Richtung entfernt hat. Nach aktuellem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass der gesuchte Mann mehrfach scharfe Munition abgeschossen hat und mehrere Geschosse dabei Gebäudewände und eine Haus- beziehungsweise Wohnungstüre eines Wohnhauses getroffen haben. Verletzt wurde niemand.

Personenbeschreibung des Unbekannten:

Männlich

Trug eine weiße Hose und eine schwarze Kapuzenjacke

Hatte eine Sonnenbrille auf

Trotz der zügigen Fahndung mit starken Kräften, mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste, der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei, konnte der Tatverdächtige bislang nicht angetroffen werden. Der Tatort ist weiträumig abgesperrt und gesichert, die Fahndungsmaßnahmen dauern weiter an. Einsatzkräfte sichern vor Ort Videoaufzeichnungen und führen Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die Ermittlungen zu einem möglichen Motiv und Hintergründen der Tat führt die Kriminalpolizei Würzburg.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 0931/457-1732 entgegengenommen.