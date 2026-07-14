KEMPTEN. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Kempten ergaben, dass die Brandursache mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen technischen Defekt eines Elektrogerätes zurückzuführen ist.

Ein elektrischer Defekt des Gerätes setzte selbiges in Brand, wodurch sich der Brand auf den Bereich unmittelbar hinter dem Schaufenster ausbreitete. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. (KPI Kempten)

Bezugsmeldung vom 11.07.2026:

Brand eines Ladengeschäfts in der Innenstadt

KEMPTEN. Am Samstag, 11.07.2026, gegen 16:10 Uhr, kam es zu einem Brand in einem geschlossenen Ladengeschäft in der Bäckerstraße in der Kemptener Innenstadt. Mehrere Passanten konnten den Brand und kleinere Explosionen wahrnehmen, worauf diese den Notruf absetzten. Die Feuerwehr Kempten war mit insgesamt 40 Feuerwehrleuten schnell vor Ort und bekämpfte den Brand, weshalb die Flammen nicht auf die Nachbargebäude überspringen konnten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Kempten sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Brandursache, erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten (KPI Memmingen – KDD)

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