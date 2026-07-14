REGENSBURG. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Montagmorgen in Regensburg einen Mann, der die Heckscheibe eines geparkten Pkw mit einem Hammer einschlug, um das Fahrzeug zu entwenden. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig fest. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Am Montag, den 13.07.2026, gegen 08:15 Uhr, wurde in der Alten Nürnberger Straße ein versuchter Diebstahl eines geparkten Pkw festgestellt. Ein Zeuge beobachtete, wie ein 45-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger mit einem Hammer die Heckscheibe des Fahrzeugs einschlug, um sich Zutritt zum Fahrzeug zu verschaffen. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen wenig später auf dem Fahrersitz des betroffenen Pkw antreffen und vorläufig festnehmen.

Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 45-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs übernommen.