Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Göggingen – Im Zeitraum von Freitag (10.07.2026), 00:00 Uhr bis 17:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad in der Koloniestraße.
Das Mountainbike der Marke Mondraker Chrono stand versperrt am Fahrbahnrand.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonderen schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Lechhausen – Am Montag (13.07.2026) kam es zu einem Diebstahl aus einem Auto in der Bgm.-Wegele-Straße.
In der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter Bargeld aus einem geparkten BMW.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost entgegen.
Innenstadt - Am Montag (13.07.2026) kam es auf der Inverness-Allee zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.
Gegen 06.30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer die Inverness-Allee in nördlicher Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Pkw einer 49-Jährigen zusammen.
Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeugführer, sowie die 48-jährige Beifahrerin der 49-Jährigen leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.
Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.
Für die Dauer der Abschleppung und zur Reinigung der Fahrbahn kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall, Verkehrsunfall mit Personenschaden und der Straßenverkehrsordnung gegen den 53-Jährigen.
Der 53-Jährige hat die türkische Staatsangehörigkeit, die 49-Jährige hat die polnische Staatsangehörigkeit und die 48-Jährige hat die kosovarische Staatsangehörigkeit.
Lechhausen - Am Dienstagmorgen (14.07.2026) kam es in der Meraner Straße zu einem Raubdelikt, bei dem ein 34-Jähriger leicht verletzt wurde.
Gegen 01.00 Uhr befuhr der 34-Jährige mit seinem Pkw die Meraner Straße. Hier ließ er seine Freundin aus dem Fahrzeug aussteigen und fuhr auf einen dortigen Parkplatz.
Auf dem Parkplatz kam er mit einem unbekannten Mann ins Gespräch. Während des Gesprächs kamen drei weitere unbekannte Personen an das Fahrzeug. Zwei der Personen sprühten Pfefferspray durch die geöffneten Fahrzeugfenster, anschließend griff einer der unbekannten Täter in den Fahrzeuginnenraum.
Der 34-Jährige wehrte sich mit einem Schlag gegen einen der unbekannten Täter, woraufhin diese flüchteten. Der 34-Jährige verfolgte die Gruppe und konnte einen der Täter fassen. Nach einer Rangelei gelang es jedoch auch diesem Unbekannten zu fliehen.
Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte der 34-Jährige das Fehlen von Bargeld in hohem dreistelligem Bereich fest.
Im Rahmen einer sofortigen polizeilichen Fahndung konnte ein 49-Jähriger durch einen Polizeihund gestellt werden.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 49-Jährigen und die drei bislang unbekannten Täter wegen schweren Raubes.
Der 34-Jährige hat die schweizerische Staatsangehörigkeit, der 49-Jährige hat die türkische Staatsangehörigkeit.
Hochzoll - Im Zeitraum von Sonntag (12.07.2026), gegen 12.00 Uhr und Montag (13.07.2026), 19.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Ortlerstraße.
Während der Abwesenheit der Geschädigten verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu dem Haus.
Der entstandene Schaden ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.
Zeugen, die Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Tel. 0821/323-3821 zu melden.
Innenstadt – Am Samstag (11.07.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Katharinengasse.
Gegen 00.00 Uhr trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf eine am Boden liegende 38-jährige Frau und einen 38-jährigen Mann. Die 38-Jährige schien augenscheinlich schwer verletzt. Der 38-Jährige stand auf, wurde zunehmend aggressiver und wollte zur 38-Jährigen gehen. Eine Polizeibeamtin hielt den 38-Jährigen auf, woraufhin dieser der Polizeibeamten ins Gesicht schlug. Dabei beschädigte er die Brille der Polizeibeamtin. Zudem verletzte sich die Beamtin leicht. Unter Widerstandshandlungen brachten die Polizeibeamten den 38-Jährigen zu Boden und fixierten ihn mittels Handfesseln. Die 38-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Polizeibeamte brachten den 38-Jährigen zur Polizeidienststelle. Hierbei beleidigte der 38-Jährige die Polizeibeamten.
Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,7 Promille.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 38-Jährige am 13.07.2026 einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt und anschließend entlassen.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidung gegen den 38-jährigen Mann.
Der 38-Jährige und die 38-Jährige besitzen die lettische Staatsangehörigkeit.
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