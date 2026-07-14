KEMPTEN. Am Dienstagvormittag, 14.07.2026, ereignete sich auf dem Berliner Platz ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein Rettungswagen beteiligt war. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kaufbeurer Straße von Leubas kommend in Richtung Schumacherring. Gleichzeitig befuhr ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Sondersignal die Stephanstraße in Richtung Adenauerring. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Rettungswagen. Durch den Zusammenstoß prallte der Rettungswagen gegen einen Ampelmast und überschlug sich anschließend. Die beiden Rettungskräfte im Fahrzeug erlitten leichte Verletzungen, der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein Patient befand sich zum Unfallzeitpunkt nicht im Rettungswagen. Beim Pkw lösten zudem die Airbags aus. Der Gesamtsachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Unfallursache und der genaue Unfallhergang sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Kempten.

Da bei dem Unfall ein Lichtzeichenmast beschädigt wurde und der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt war, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Kempten war zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Der Verkehr an der Unfallstelle wurde durch mehrere eingesetzten Streifen der Bundespolizei sowie der Verkehrspolizeiinspektion Kempten geregelt. (VPI Kempten)

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