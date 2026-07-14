WEIßENBURG I. BAY. (651) In der Nacht zum Dienstag (14.07.2026) nahmen Einsatzkräfte der Polizei nach einem Einbruch auf das Gelände eines Unternehmens in Weißenburg (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) fünf Tatverdächtige fest. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 22:10 Uhr verschafften sich mehrere Personen unbefugt Zutritt zu dem Firmengelände in der Treuchtlinger Straße. Mitarbeiter des Unternehmens erkannten den Einbruch und verständigten umgehend die Polizei.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Weißenburg und Treuchtlingen waren im Einsatz. Ein Tatverdächtiger konnte bereits in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Vier weitere Tatverdächtige flüchteten über die Bahngleise in ein angrenzendes Waldgebiet. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnten die Flüchtigen schließlich im unwegsamen Gelände festgenommen werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die Tatverdächtigen Kupferreste im Wert von rund 13.000 Euro zum Abtransport bereitgelegt. Bei den Beschuldigten handelt es sich um rumänische Staatsangehörige im Alter von 23 (zweimal), 31, 33 und 36 Jahren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft werden die Tatverdächtigen einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach.



Erstellt durch: Alexander Greil / bl