KOCHEL AM SEE, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am späten Montagvormittag, den 13. Juli 2026, geriet ein 31-Jähriger im Kochelsee in eine Notsituation. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen der Wasserwacht konnte der Verunglückte nur mehr leblos aus dem Wasser geborgen werden. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.

Am Montagvormittag, dem 13. Juli 2026, ereignete sich gegen 11.15 Uhr im Kochelsee ein tragischer Vorfall. Ein 31-jähriger französischer Staatsangehöriger aus Frankreich befand sich gemeinsam mit einer Angehörigen bei einer Freundin zu Besuch und in Ufernähe im Kochelsee im seichten Wasser.

Als sich wenige Meter weiter vom Ufer entfernt die Wassertiefe änderte, geriet der Mann, der nicht schwimmen konnte, in eine Notlage und konnte sich nicht mehr eigenständig über Wasser halten. Aufmerksam gewordene Zeugen setzten umgehend den Notruf ab und versuchten noch, den Betroffenen eigenständig aus dem Wasser zu retten. Trotz ihrer Bemühungen blieb der beherzte Rettungsversuch ohne Erfolg.

Die alarmierte Wasserwacht sowie die Feuerwehr Kochel am See rückten unverzüglich aus und führten umfangreichen Suchmaßnahmen durch. Der 31-Jährige konnte schließlich nur mehr leblos aus dem Seegrund geborgen werden. Der Tod wurde am Einsatzort festgestellt.

Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen zu dem Fall. Bislang ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine Fremdbeteiligung.