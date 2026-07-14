NÜRNBERG. (649) Seit Sonntagabend (12.07.2026) wird der 79-jährige Wilhelm L. aus Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.



Herr L. wurde zuletzt gegen 18:45 Uhr in seiner Wohnung in der Creglinger Straße angetroffen. Suchmaßnahmen der Nürnberger Polizeiinspektionen, in die neben zahlreichen Einsatzkräften auch ein Personensuchhund eingebunden war, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Aufgrund einer Erkrankung ist nicht auszuschließen, dass sich der 79-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Der 79-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Circa 167 cm groß, schlanke Statur, kurze weiße Haare, kurzer Bart. Informationen zur Bekleidung liegen nicht vor.

Die Polizei bittet bei der Suche nach Wilhelm L. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 79-Jährigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl